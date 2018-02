La especulación con artículos de consumo masivo manda en Sabana de Mendoza

En las poblaciones el eje panamericano manda la especulación, no habiendo autoridad que ponga coto a este flagelo, redimensionado en el gobierno de la revolución donde cada quien le pone el costo a los artículos a su manera, siendo indiferentes los que están en el deber de proteger a los ciudadanos ante el abuso de unos pocos que se aprovecha de la ausencia de autoridad

En cualquier calle de las poblaciones del eje panamericano se consiguen los artículos desaparecidos en otros lugares, eso sí a precio de especulación, ese flagelo propio del gobierno revolucionario que te arranca los dineros en forma fácil, donde el salario que se devenga no alcanza para comprar lo más imprescindible en el hogar, lo cual parece no importa a los señores del gobierno, llámese Alcalde, concejales, Gobierno regional y nacional que se ven indiferentes a esta situación que castiga a todos por igual, añadiendo otro inconveniente que no se puede sortear, que tal vez tenga sus complicidades en las entidades bancarias, pues el que tiene punto cobra los artículos con un alto porcentaje, dando como ejemplo que una crema dental está en los 130 mil bolívares, sin embargo si lo paga con punto se eleva hasta los 280 mil bolívares; una panela, que sirve también para endulzar ante la ausencia del azúcar, está por los 25 mil bolívares sin embargo por punto le pude llegar a los 40 mil bolívares.

El kilo de limones está por los 50 y 60 mil bolívares, no obstante que en el eje panamericano en cualquier lugar se da esta fruta.

Una harina precocida está en los 150 mil bolívares, precio inalcanzable para los que tienen que elaborar la tradicional comida de la tarde o la mañana. Pero es que un pan, que no hace mucho estaba en 30 y 40 mil bolívares, está por los 120 mil bolívares, precios y costos que tienen al pueblo pasando necesidades y hambre, pues en los hogares según nos dijo un señor procedente de Monte Carmelo lo que hay es hambre, sin embargo las autoridades no se dan por enterados de esta irregular situación.

El colmo de la especulación

Sin embargo el colmo de la especulación es pagar por una caja de fósforos que no hace mucho estaba en 800 y mil bolívares, para adquirirla debe cancelar 10 y15 mil bolívares.

En relación a los combustibles para vehículos un galón americano de 3.8 litros de aceite está en 6 millones 500 mil bolívares, saliendo un cambio de aceite por la fabulosa suma de 8 millones de bolívares.

Pero lo más sorprende es que en el eje panamericano hay venta de aceite quemado, que los especuladores venden, los 4 litros por la ganga de un millón de bolívares.

Arroz y azúcar no se consigue fácil en cualquier bodega, en las calles de Sabana de Mendoza y Betijoque si hay, no bajando el precio de los 140 mil bolívares el kilo.

Las excepciones

En medio de esta especulación todavía se consiguen seis, siete y ocho plátanos de regular tamaño por 10 mil bolívares, así lo vende el popular Tío, el de la camioneta verde. Pero también se consigue café todavía barato, el kilo a 250 mil bolívares, lo vende José Briceño, quien trae el producto, el mejor café de la región, el de Monte Carmelo, ese que el mismo expende en las calles de Sabana de Mendoza