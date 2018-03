Expertos aseguran que 80% de los venezolanos en el exterior no regresarán

10:07 am #Caracas | Embajador Óscar Hernández asegura que el éxodo de más de cuatro millones de venezolanos es un desafío para el país y para el continente latinoamericano. "La pérdida del capital humano es la más terrible de nuestras desgracias" afirmó #14mar Reporte / Video: Maria Jesús Vallejo | El Pitazo | Caracas

A post shared by El Pitazo (@elpitazotv) on Mar 14, 2018 at 8:03am PDT