En su faena se encontraba Luis Ángel Villarreal de 21 años cuando cayó del Toyota en movimiento, con la carga de hortalizas para la venta, el pasado 22 de diciembre pero luego de cuatro días, su vida se extinguió en el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera.

Un primo hermano y otros allegados conversaron con DLA sobre el accidente, puesto que además de la tragedia que sufrió Luis de la cual no pudo salir, el dueño del vehículo no ha dado la cara por lo ocurrido.

El muchacho cayó del vehículo y se golpeó el cráneo, quienes se dieron cuenta del incidente ocurrido en la carretera La Puerta-Timotes, lo condujeron al ambulatorio de La Puerta en una unidad particular; allí le tomaron la vía, lo atendieron y refirieron al Hupec en otra unidad particular puesto que en el poblado no hay ambulancias.

Todos sus familiares emprendieron la búsqueda de medicamentos, para salvarle la vida a Luis, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos pero lamentablemente no se recuperó, y el 25 de diciembre, falleció a las 3 de la tarde aproximadamente.

Se pudo conocer que el muchacho de apenas 21 años se dedicaba al comercio de hortalizas, era lo que sabía hacer y siguen a la espera del dueño del Toyota para el que trabajaba Luis; entre tanto el vehículo está en manos de la PNB.

Lo están velando en el sector Las Delicias donde tenía residencia junto a su mamá, y para el día de hoy lo llevarán a su última morada.