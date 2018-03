EspecialDLA Venezolanos que viven en Colombia se irían si gana la izquierda de Petro

Algunos venezolanos en Colombia sienten temor ante un posible triunfo del candidato de la izquierda Gustavo Petro, dicen que pensarían en irse a otro país si gana, para no repetir la historia que les hizo huir de la Venezuela socialista

Este 11 de mayo Colombia fue a elecciones legislativas, los resultados de este primer proceso son una clara proyección de los resultados a las presidenciales pautadas para el próximo 27 de mayo, porque el nuevo gobierno puede incidir fuertemente en la vida de más de medio millón de venezolanos que viven en el vecino país y en la dinámica de miles que a diario usan ese territorio como puente a otras naciones o espacio para proveerse de alimentos, medicina y fuente de ingresos para traer a Venezuela.

Pero el temor no deja de estar presente entre la diáspora venezolana residente en Colombia ante un posible triunfo del candidato Gustavo Petro, a quien relacionan con la ideología socialista del extinto Hugo Chávez y quien además entre su oferta electoral expone una constituyente, idéntica promesa con la que impulsó su campaña presidencial el fallecido ex presidente venezolano en 1998.

La similitud de la propuesta electoral, la cercanía con el llamado proyecto revolucionario y el sentido socialista de Petro no deja de asustarlos, más ante los resultados de las últimas encuestas que se publican en Colombia sobre la preferencia de voto de sus nacionales, que arroja un empate técnico entre el izquierdista ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con 23,1% de predilección frente al uribista Iván Duque con 23,6%.

“Me iría a otro país si gana la izquierda”

Jennifer Bolívar, periodista venezolana, residente en Bogotá, quien decidió irse a Colombia buscando mejores oportunidades ante la ruda crisis venezolana, dice que ella pensaría en salir de Colombia si gana Petro.

“Yo como venezolana y migrante aquí en Colombia, veo difícil que Petro llegue a la presidencia, pero si eso sucediera mi reacción sería pensar en irme inmediatamente a otro país, porque él viene con la misma ideología que hoy gobierna a Venezuela, lo que sería un riesgo para la democracia colombiana y para todos los venezolanos que venimos huyendo de todo lo que pasa en nuestro país”.

Bolívar dice que ya vivió lo que significa un gobierno de socialismo dirigiendo una nación, “es una tragedia la historia de esos sistemas porque la experimentamos y tuvimos que salir, más como periodistas, que nos afectó muy de cerca desde siempre”.

Si ganará Iván Duque, sostiene Jennifer Bolívar que aspira, como la mayoría de venezolanos que permanecen en ese país sin legalidad ciudadana, poder regularizar su situación y tener la oportunidad de conseguir ayuda para mejorar su status migratoria y poder trabajar de manera regular en esa nación.

“Luchamos para que no se expanda ese nefasto modelo”

Simón Gamboa, es tachirense, tenía una floreciente carrera política en Venezuela, era concejal del municipio Cárdenas, pero debió salir del país por persecución política protagonizada por el ex gobernador Vielma Mora, dice que tiene legalidad en Colombia y podrá votar en las elecciones próximas.

“Si gana Petro, se puede implantar en Colombia el mismo modelo populista, después vendrá el secuestro de todos los poderes para manejar todas sus propuestas bajo un solo criterio, sin permitir que hagan vida las demás ideas democráticas, solo imponiendo el falso socialismo como ya lo vivimos en mi país”.

Gamboa considera que el país neogranadino tiene diversidad de ofertas e Iván Duque es un modelo parecido al de Uribe, y con seguridad –dice- repetirá acciones como, bajar los impuestos y combatir la guerrilla.

“Realmente en Iván Duque nosotros esperamos que siendo un demócrata cumplirá con los acuerdos internacionales suscritos por Colombia para los migrantes que debimos huir desplazados por una crisis, y corresponde a cualquier nación suscrita en estos tratados brindar refugio a las personas en esa situación y ciertas condiciones básicas como oportunidades de empleo y salud, porque hemos visto en la actualidad esos servicios, pero no en su verdadera dimensión”.

Agrega el político venezolano que de acuerdo a su experiencia hará la lucha con su voto en Colombia, para que no se siga expandiendo por el continente lo que denomina “el nefasto modelo socialista que arruinó Venezuela. Pediremos se nos brindé el apoyo para poder volver a nuestro país en mejores condiciones que alas existentes, por lo que un día tuvimos que salir”.

“Así tenga papeles me tendré que ir”

Carlos Gálviz, reportero gráfico venezolano, residenciado en Bogotá e hijo de padres colombianos con ciudadanía en ese país, dice que podrá votar en los procesos electorales convocados este año en Colombia, pero ve con preocupación un triunfo de Petro por su ideología de izquierda, muy similar en conceptos a Hugo Chávez; más, no descarta la posibilidad de un triunfo de este candidato a la presidencia porque la gente lo acepta tras su gestión como alcalde de Bogotá.

“El temor es que se repita la historia que vivimos en Venezuela, aquí en Colombia con Petro. Porque los migrantes venimos huyéndole precisamente a ese sistema, y si él llega a ganar será irnos a otro lado, viene con el mismo populismo y acciones que podrían llevar a Colombia a igual destino que hoy mantiene en grave crisis a mí país”.

Gálviz dice que en conversaciones con colombianos le manifiestan que no temen a Gustavo Petro, “se definen más rudos que los venezolanos y que no permitirán que imponga un modelo como el chavista/madurista porque Colombia es otra realidad, “aquí no llegará nunca ese modelo venezolano”, es lo que dicen. Pero así uno tenga documentos en este país, ya sé que viene, y no podré quedarme”.

“Les pido vean a Venezuela”

Teresa Malpica, trabajaba como médico en Venezuela, recién había comenzado un postgrado en pediatría que abandonó porque las condiciones personales y sobre todo las limitaciones para ejercer su profesión la obligó a salir de su natal Caracas donde residía.

“Lo que tengo es miedo y un poco de decepción porque hay gente en el continente que sigue creyendo en la izquierda y en el socialismo que ha fracasado en todos los países donde ha llegado al poder, y que Colombia no pueda ver lo que pasa en Venezuela, un lugar a donde ellos iban porque se vivía muy bien y ahora todos huyen porque hay hambre y nada funciona por la maldad y la corrupción de los que gobiernan, no podré entenderlo nunca si sucede”.

Sostiene que de ganar Petro, con todo el dolor del mundo tendrá que volver a emigrar: “Lo que nos costó partir de Venezuela y tener que volver a buscar otro país a dónde ir se cuenta muy fácil, pero es en extremo difícil, ojalá no gane Petro. Yo no votó porque no tengo documentación para hacerlo, apenas comienzo a regularizarme para trabajar, pero a dónde voy le hablo a los colombianos que no permitan que su país caiga en las garras del comunismo, les digo que para ellos sería aún más cruel porque apenas comienzan a salir de la violencia, espero no suceda, pero sé que hay probabilidades que gane el comunista”.

DATOS

*Los resultados de las elecciones de Colombia este 11 de marzo y posteriormente el 27 de mayo, afectarían directamente a más de 550 mil venezolanos que residen en este país según Migración de Colombia.

*Un promedio de 20 millones de venezolanos cruzaron a Colombia en 2017 según data de Migración de Colombia, ese país es usado como puente para viajar a otras naciones del mundo, para una diáspora venezolana que ya pasa los 4 millones y medio de ciudadanos.

*Un promedio de 35 a 40 mil personas cruzan todos los días los puentes internacionales a Colombia, muchos van buscando proveerse de alimentos, medicinas, bienes y servicios que no hay en Venezuela.

*Este 11 de marzo Colombia elige 280 congresistas: 108 senadores, 172 representantes de cámara. Aumentaron, en relación al pasado 12 curules, 5 en cada cámara para ubicar 10 ex guerrilleros que se sumaron al acuerdo de paz.

*102 mil colombo-venezolanos están avalados para votar, tanto en elecciones parlamentarias, como las presidenciales. 11 mil sólo en el Táchira.

*Según los resultados de la encuesta realizada por diario El Tiempo, W Radio, Guarumo y EcoAnalítica, Iván Duque, candidato del Centro Democrático y Gustavo Petro, de Colombia Humana, están en empate técnico a la presidencia.