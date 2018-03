El pueblo no soporta más incompetencia

Ante los hechos de protesta que se dieron la noche de este domingo, el dirigente político regional, Juan Manuel Sáenz opinó “de lo sucedido en Valera responsabilizo públicamente al gobernador Rangel Silva y a la alcaldesa Iroschima Vásquez por no demostrar interés por mejorar la vida de los valeranos”.

De forma directa a la alcaldesa Vásquez, el dirigente señaló “en el lugar que se encuentre usted metida, señora salvadora de patria, salga y enfrente tal situación. Es insoportable mantener personas llamadas gerente como usted, en unos cargos de tan alta responsabilidad y que no den la cara”, dijo que no se debe justificar ninguna acción vandálica que se pretenda hacer para lograr conseguir algo, “pero tengan en cuenta ustedes que existe un pueblo obstinado y desesperado que no soporta más tanta incompetencia e incapacidad”.

Fue contundente al afirmar “Rangel Silva e Iroschima Vásquez no sólo se sienten complacidos de quitarles al pueblo la comida, los medicamentos, la seguridad, el agua, entre otros servicios, sino que ahora se dedican a quitarles el servicio de luz los días y las horas que les de la gana, sin importa las consecuencias. Ustedes mismos generarán un explosión social, ustedes serán responsables de que un pueblo tome acciones y nuestra misma gente sea la perjudicada”.