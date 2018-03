Dos suicidios más aumentan la cifra en lo que va de mes

Es preocupante la cifra que va en ascenso de los casos de suicidios que se reflejan a través de la página de sucesos en la región trujillana. En esta oportunidad una mujer de 58 años y un joven de 18 años también tomaron la decisión de acabar con su vida.

El primer hecho se registró en el cerro La Concepción del barrio El Milagro en el municipio Valera, la víctima respondía al nombre de Soraira del Carmen Briceño Suárez, de 58 años, quien fue encontrada por sus familiares en la sala de su casa colgada de un mecate.

Residía con su hijo y un hermano, padecía de problemas nerviosos, pero sin embargo, tomaba sus medicamentos, sus familiares no saben qué pudo haberle ocurrido para que tomara la fatal decisión.

Otro caso ocurrió en el sector La Cuchilla de Siquisay del municipio Pampán, donde un joven de 18 años de edad también atentó contra su vida. Quedó identificado como Antony Niño Materano, agricultor, quien fue encontrado en el patio de su casa, donde decidió acabar con su vida. Sus familiares indican que no saben qué pudo haberle ocurrido.

Ambos hechos registraron en su diagnóstico que el fallecimiento fue por asfixia mecánica. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Central de Valera, donde les realizarían la autopsia de ley.

6 casos

En lo que va del mes de marzo se han presentado 6 casos de suicidios, cifras bastante alarmantes. Entre ellos tres hombres y tres mujeres, algunos más jóvenes que otros, lo que preocupa, es que la mayoría son jóvenes.

Algunos con patológias clínicas, que según recibían tratamiento médico y quizá no soportaban el mal que les aquejaba y decidieron tomar la decisión, mientras que otros se desconoce las causas. Para este momento es oportuno hacerles un llamado a las familias, para actuar a tiempo, llevar a este tipo de pacientes a buscar ayuda médica y tiemblen espiritual, en este tiempo que atraviesa el país muchas personas sienten que todo está perdido, pero no es así, no hay que perder la fe, el refugio en Dios es muy grane y nuestro Padre Celestial siempre está allí para protegernos y ayudarnos ante cualquier situación difícil.