Destrozadas calles del Kilómetro 23 además falla la electricidad y el agua

Se destinaron recursos millonarios para la red de cloacas del Kilómetro 23, la capital de la parroquia Junín, no se sabe si fueron invertidos, nadie sabe informar sobre el destino de las obras inconclusas que dejaron las calles hechas un desastre, añadiendo a esto ahora las continuas fallas de electricidad en el poblado, la escasez de agua y alimentos que no se consiguen en ninguna parte

Una vez más Pedro Daboín, dirigente comunitario de la parroquia Junín, se refiere a las deplorables condiciones en que se encuentran las calles de la capital de la parroquia, Kilómetro 23, completamente destrozadas, producto de la ejecución de una obra, necesaria, programada para ser ejecutada en la anterior administración municipal, promesa no cumplida que ha dejado las calles inservibles, donde se levantan nubes de polvo que tienen a la mayoría de la población con problemas gripales y de respiración, lo cual parece no importar ni al nuevo gobierno local que preside Omar Pérez, menos al gobernador Henry Rangel Silva y demás funcionarios gubernamentales, los cuales dan muestras de no importarles nada, de lo que acontece en Trujillo.

Se añade a las calles en mal estado, dijo Pedro Daboín, los continuos cortes eléctricos, con largas horas de duración, la escasez de aguay la escasez de alimentos, pues en la localidad no se consigue nada para comer, estando los hogares con sus cocinas apagadas donde se les ha anunciado también que el gas para uso doméstico, GLP, ese que Pdvsa bota en el Tres de Febrero tendrá un nuevo costo, lo cual tampoco importa a los ejecutivos de la estatal petrolera, pues lo de ellos es castigar el pueblo, como lo vienen haciendo en función de gobierno, precisó Pedro Daboín.

“Nadie nos atiende”

Aquí en el Kilómetro 23 la Alcaldía no recoge ni la basura, menos atender las quejas de los vecinos que son muchas, dijo el declarante al insistir sobre la diversidad de necesidades de los habitantes del poblado ubicado a orillas de la vía que conduce a La Ceiba, perteneciente al municipio Sucre.