Cortes de luz pueden apagar la vida de 84 pacientes

A las 6:00 am los pacientes de la unidad salieron a la calle para reclamar a las autoridades de Corpoelec e Hidroandes las deficiencias que tienen en sus servicios. Su salud está en riesgo. Quieren vivir

La vida de 84 pacientes, bajo el tratamiento de diálisis, está en riesgo por los constantes apagones sufridos en la entidad, durante los últimos 20 días. De esta manera lo manifestaron algunos de ellos en la mañana de este martes, en la Avenida 6 de la ciudad de Valera, específicamente frente a la Unidad de Diálisis Andina.

A las 6:00 am salieron a la calle para reclamar, principalmente a Corpoelec e Hidroandes, las deficiencias en el servicio de electricidad y agua. Rosaura Trejo, médico nefrólogo, indicó que el no saber cuándo va a ocurrir la suspensión de la energía, impide que los pacientes se realicen el tratamiento. En consecuencia, podrían morir.

De hecho, desde hace cuatro días han tenido este problema. Muchos se quedan sin limpiar su sistema, se atrasan o simplemente quedan a mitad del procedimiento. Para colmo, no tienen agua. Elemento indispensable para la diálisis.

Una planta de osmosis

Trejo explicó que la institución tiene un tanque de agua. Sin embargo, se llena por medio de una bomba eléctrica. A su vez, esta máquina purifica el líquido (proceso de osmosis) y se usa para el tratamiento.

La electricidad, cuenta la doctora, llegó a las 10:00 de la mañana, pero los constantes bajones molestan y dañan los equipos. “Necesitamos que Corpoelec nos diga los horarios para organizarnos. No podemos estar así” comentó la profesional de la medicina.

No obstante, la empresa les comentó que no pueden facilitarle los horarios, pues no se trata de racionamientos, sino de fallas. Esto, según informó el ministro para la energía eléctrica, Luis Motta Domínguez, en una reciente visita a Trujillo, se debe a una “situación crítica por los bajos niveles de agua en los embalses de La Vueltosa (Fabricio Ojeda, en Táchira) y Peña Larga (en Portuguesa) que también afecta a San Agatón (Leonardo Ruiz Pineda, Táchira)”.

Donación de agua

La doctora Trejo comunicó que los encargados de la planta de llenado, ubicada en Santo Domingo, se comprometieron en llenar el tanque de la Unidad de Diálisis con un camión cisterna. Asegura que de otra manera no podrían llenarlo, pues los servicios privados les cobran hasta 3 millones de bolívares.

La Voz del Pueblo

Mary Malpica: “yo salí a protestar porque aquí no había luz y tampoco tenemos agua. Así no nos podemos dializar. Ya tenemos cuatro días con este problema. Yo no me quiero morir, tengo un bebé. Por favor, no quiten la luz”.

Blanca Rivas: “sí salí a protestar a la avenida porque estábamos exigiendo agua y luz. La diálisis es un tratamiento que no se puede parar o posponer. Te puedes morir. En la protesta, incluso un joven salió fracturado porque lo arrolló un motorizado”.

Emiliana Churio: “claro que protestamos. Ya son cuatro días sin diálisis por la falta de agua. Le exigimos a Corpoelec que nos entregara los horarios, que nos solucionara. Esto es un instituto que trabaja para la salud y no puede pararse. La vida de la gente está en riesgo”.

Sin agua no hay diálisis

No solamente en los embalses han bajado los niveles de agua. En la Unidad de Diálisis Andina, el personal trabaja con las uñas y para el bienestar de sus pacientes, con un tanque que está por vaciarse. Requieren donación, mientras los apagones sigan perjudicando la llegada del vital líquido.

22 días sin luz en La Matera

60 familias del sector La Matera, en San Rafael de Carvajal, tienen más de 22 días sin luz. El problema surgió el pasado 16 de febrero, cuando uno de los transformadores de la comunidad explotó, a consecuencia del apagón ocurrido en cinco estados del país. Los afectados se dirigieron al Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, el pasado lunes, durante la visita del Ministro de Energía Eléctrica, con el objeto de pedir la reposición de este equipo. Sin embargo, se fueron con las manos vacías. Solamente el alcalde de Carvajal, Alfredo Barrios, les dijo que apenas hacían las diligencias para buscar el aparato. Les pidió paciencia. Los afectados se quedaron indignados y no dudarán en protestar si no hay solución.

El agua se fue en Plata III

El servicio del agua potable se fue de vacaciones en varios sectores de la ciudad de Valera. Aparentemente a causa de las constantes fallas de electricidad en la entidad. La comunidad de Plata III es una de las más afectadas. Tienen una semana sin recibir ni una gota de agua. Piden a las autoridades solventar esta situación. No pueden cocinar, bañarse o lavar. Así no pueden vivir.

Asaltos en El Terminal de Valera

Los usuarios y usuarias del transporte público están a expensas del hampa. Especialmente en las horas pico, los amigos de lo ajeno se aprovechan para asaltar a los despistados. Quienes sacan sus teléfonos para llamar o enviar mensajes, corren el riesgo de ser asaltados. Antes de que puedan parpadear, los maleantes se los arrebatan y huyen. Eso sin mencionar a quienes se cuelan en las unidades para atracar en los trayectos. Piden atención a las autoridades.