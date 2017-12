Y luego del nacimiento del Niño Jesús la realidad en la ciudad continúa. En un recorrido realizado por el municipio Valera las colas en los supermercados persisten. Este martes dieron inicio a la venta de productos regulados, pero también se observaron largas colas de personas ansiosas por cambiar su ticket “Bono Niño Jesús”.

Conversamos con los afectados quienes realizaron sus reclamos porque tenían desde la tarde del día domingo haciendo cola para poder comprar y resulta que sólo cinco tickets eran los que estaban recibiendo, para un monto de 250 mil bolívares, recordando que la tickera tiene un abono de 500 mil, por lo que tendrían que volver otro día a gastar el restante.

La señora Auxiliadora Márquez dijo “no es posible que llegáramos a las 2:00 am y no nos vendan artículos regulados porque íbamos a cancelar con esos tickets, cuando eso fue un regalo que nos dieron”.

Las personas se quejaban porque no era justo estar haciendo la cola sólo para gastar 250 mil bolívares, y luego tendrían que volver a hacer el mismo procedimiento. Una joven dijo “¿qué voy a comprar con eso? serán unas galletas y una mortadela, que es para lo que alcanza”.

Comprar lo que sea

En otro de los lugares donde aceptan el ticket es en Farmatodo y se observó como las personas le daban utilidad al bono en cualquier producto, desde chucherías hasta bebidas, con la finalidad de gastarlo.

La voz del pueblo

María Barrios: “yo soy de La Beatriz y llegué aquí a la 1:00 am para poder comprar, y cuál es la sorpresa, que sólo están aceptando cinco tickets, no es justo porque necesitamos comida y no nos pueden vender, y tampoco cancelar productos regulados”.

Yuleidy Vásquez: “yo vengo de la Zona Baja hasta Valera a comprar comida porque allá no nos llega y no aceptan el bono, y me encuentro con eso que sólo reciben 5, yo no puedo volver porque el pasaje está muy caro, no es justo”.

Antonio Delgado: “es terrible llegar uno desde el día anterior a someterse a un sorteo, si quedas resulta que no puedes cancelar con el bono, entonces si vas a comprar con eso, sólo están recibiendo 5 tickets, son limitaciones y no tenemos comida”.

Pensionados casi pasan la Nochebuena en cola

Los pensionados continúan dándose cita en las entidades bancarias para poder cobrar sus quincenas, desde la tarde del domingo se observaron en varios bancos del municipio Valera a los abuelos y abuelas haciendo su cola desde el día anterior. Hasta los momentos les estaban cancelando lo que les corresponde por quincena, no tenían que irse con las manos vacías luego de hacer largas colas. Por otro lado las personas que desean hacer otras transacciones en los bancos donde cancelan a los pensionados, deben también realizar largas colas para poder entrar, nada fácil estos escenarios.

Urge recolección de basura

Como cada mes de diciembre la acumulación de desechos se acentúa en diversas parroquias del municipio Valera. El centro de la ciudad estaba bastante congestionado y las parroquias también. Pero ya el transporte del aseo urbano estaba haciendo lo que le corresponde, el llamado a los vecinos es a no sacar basura de una vez cuando se retire el camión.

Sin embargo, desde el Hospital Central de Valera en el área de colocar los desperdicios hay una gran montaña de basura, con los desechos quirúrgicos y los animalitos del lugar haciendo de las suyas en el sitio, el llamado es para que recojan urgente ante una contaminación en pleno centro asistencial.

Siguen cargando combustible

Las colas están a la oren del día. Los transportistas y todo aquel que tiene vehículos deben pasar varias horas del día metidos en una cola para llenar su tanque. Este 25 de diciembre, día feriado, algunas bombas abrieron y prestaron el servicio, el martes seguían en lo mismo, agotando la existencia, pero con más estaciones abiertas para tener más oportunidades los conductores de colocar. La falta de transporte público también se debe a esto, deben dejar de trabajar para llenar.