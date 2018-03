Adolfo Baduel se pronunció sobre foto difundida de su padre en La Tumba

El hijo del ex ministro de Defensa aseguró que su padre debe usar varias chaquetas por las bajas temperaturas en su celda de reclusión

Adolfo Baduel, hijo del preso político Raúl Isaías Baduel, aclaró este martes las dudas en cuanto a la imagen que se difundió de su padre en la que se le ve con barba y “gordo” en el centro de reclusión “La Tumba”, situado en el Sebin de Plaza Venezuela.

“Ante las bajas temperaturas, mi papá debe usar varias chaquetas. Está encerrado en una celda de 2×3, ubicada en un sótano 4, con aire y luz artificial las 24 horas. Desayuna una arepa frita, almuerza y cena un plato de pasta sin salsa, el cual es suministrado por el Sebin”, dijo Baduel en referencia al aspecto de su padre.

La imagen del ex ministro de Defensa fue difundida en las redes sociales este martes. Sin embargo, su familia asegura que no lo ve desde hace 45 días y que la gráfica no les da garantía de que se encuentra bien.

#13Mar Así se ve el general en jefe Raúl Isaías Baduel despues de casi 8 meses en "la tumba". Tomada el 28 de febrero 2018 .

Foto: Cortesía pic.twitter.com/jRuq9dnwtq — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) March 13, 2018

Aclaro dudas: Ante las bajas temperaturas, mi papa debe usar varias chaquetas; esta encerrado en una celda de 2×3, ubicada en un sotano 4, con aire y luz artificial las 24h. Desayuna una arepa frita, almuerza y cena un plato d pasta sin salsa, el cual es suministrado por el sebin https://t.co/GlQoQrLKzt — ADOLFO BADUEL (@jbaduel) March 14, 2018

Por último , sus hijas y su familia tienen 45 días sin verlo, para ellos esta foto no les da garantía de que esté bien, ya que les niegan un derecho fundamental como es la visita a su padre pic.twitter.com/VnaebBXqAi — Beatriz Adrián (@Beadrian) March 14, 2018

Hijas del General Raúl Baduel confirman que esta foto corresponde a su padre tras meses de aislamiento en La Tumba del Sebin “está aislado no le permiten ventilación natural, solo puede comer lo que ellos le proporcionan solo carbohidratos y no le permiten ejercitarse”La foto 1/2 pic.twitter.com/r9ITNlKGZ1 — Beatriz Adrián (@Beadrian) March 14, 2018