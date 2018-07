Cotillón… por Ever Garcés

TIQUI TIQUIS

.- Luego de que Bárbara Sánchez y su esposo Carlos Velásquez, mejor conocido como “El Nenecio”, publicaron en sus redes sociales fotografías del tremendo rumbón que prepararon para celebrar su segundo aniversario de boda. La actriz y animadora Dayra Lambis utilizó sus redes para descargar a las personas “Cara de tabla”, esas a quienes les gusta exhibir lujos en un país que busca comida en la basura. Posteriormente Sandra Villanueva se unió a esta polémica y descargó a las figuras del espectáculo con doble moral.

.- Fernando Carrillo volvió a ser noticia, en esta oportunidad por anunciar que la disputa que mantenía con Telemundo llegó a su punto final. En 2008 Carrillo fue despedido de la mencionada planta televisiva supuestamente por expresar su apoyo al presidente Chávez, y ahora, 10 años más tarde, llegaron a un acuerdo económico con el cual ambas partes lograron dejar a un lado sus diferencias y se disponen a seguir avanzando profesionalmente.

.- Un balde agua fría le cayó a Irene Sáez luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó orden de aprehensión contra su esposo Serafín García Armas, por estafa y sobreprecio en importación de alimentos. Según el gobierno, el marido de la ex Miss Universo junto con sus socios, se apropiaron de 42 millones 657 mil 351 dólares a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones. Irene rechazó tales acusaciones y dijo que se trata de una retaliación del gobierno.

– Paris Jackson admite que es bisexual y le dijo a sus admiradores que se siente atraída por hombres y mujeres por igual. Sin embargo la hija de Michael Jackson no confirmó si está saliendo con la modelo Cara Delevingne, con quien ha estado vinculada sentimentalmente con Cara Delevingne en los últimos meses,

.- El periodista Sergio Novelli informó el fallecimiento de su hermana Joanna, quien murió por no conseguir los medicamentos que necesitaba. Esto fue un duro golpe para Novelli, pues Joanna era la consentida de su familia, y lo peor es que él ni siquiera pudo venir al país para acompañar a mi familia en este duro momento.

SUBE

Kylie Jenner se posicionó en el primer lugar de la lista de las mujeres más ricas del mundo y según Forbes, la menor de las Kardashian será la persona más joven en llegar a ser billonaria.

BAJA

La justicia argentina acusó formalmente a la actriz Andrea del Boca por el delito de defraudación a la administración pública por el desvío de fondos destinados a la producción de una telenovela.

AMORDIDAS

¡POR FIN VIENE LA BODA!: El futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio decidieron casarse después de casi seis años de relación y tres hijos en común.

OTRA VEZ TERMINARON: Corina Smith y Gustavo Elis. Ambos cantantes han optado por eliminar o archivar las fotografías más recientes que tenían juntos y se dejaron de seguir en Instagram, lo que en estos tiempos se toma claramente como una pelea amorosa.

ME DEJÓ SIN PALABRAS: el actor Gabriel Coronel al compartir una imagen en la que aparece besando a su pareja, que no es nada más ni nada menos que la cantante Melody, aquella que de chiquita cantaba “El baile del Gorila”. Yo me sorprendí porque a Gabriel jamás se le había conocido novia.

NO SE AGUANTÓ: Gabriel Soto, quien se fue hasta Rusia para encontrarse con Irina Baeva quien ya llevaba más de un mes por allá. La pareja fue vista celebrando la final del mundial. ¿Ah! Pero ellos insisten en que no tienen nada.

GOTITAS DE AMOR: A Angelina Jolie la han visto muy cerca con Robert Downey Jr., dicen que ella se siente atraída por él, sin importar que sea casado./ Lupillo Rivera y Mayeli Alonso ya firmaron el divorcio y se dividieron los bienes adquiridos en el matrimonio./ La actriz Grettell Valdez se da una nueva oportunidad al amor, y anunció que se ha comprometido con su novio Leo./ El futbolista Javier “Chicharito” Hernández está estrenando romance con la modelo mexicana Lorena Alvarado./ Jennifer Aniston sale con el cofundador de Google, el multimillonario Sergey Brin./ David Hasselhoff se casará en Italia con su su novia Hayley Roberts (27 años menor que él), después se irán a Maldivas de luna de miel.

BABY BOOM

La modelo estadounidense Kate Upton eligió Instagram para anunciar que junto a su esposo el jugador de béisbol Justin Verlander, están esperando su primer hijo.

Durante su visita al programa ‘Un Nuevo Día’, Jackeline Bracamontes sorprendió al anunciar que está embarazada por cuarta ocasión y que además espera gemelos.

TV Y NOVELAS

.- Muchas críticas ha recibido Globovisión porque dejó de ser un canal de referencia informativa para convertirse en un espacio de transmisión de casting de concursos de bellezas, esto e spor que todos los domingos transmiten ‘Quiero ser Miss Tierra’, reality show de la segunda edición del Miss Earth Venezuela.

.- La productora Carla Estrada ya se puso en contacto con Yuri para llevar a cabo su vida a la pantalla chica. ¿Hasta cuando tantas bioseries? Las únicas que han valido la pena han sido la de Juan Gabriel y la de Luis Miguel.

.- Las reinas de belleza del Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, Veruska Ljubisavljevic y Mariem Claret Velazco, junto a Dave Capella, debutaron el pasado miércoles en nueva temporada del programa ‘Más allá de la belleza’, espacio que cuenta en detalle todo lo relacionado con el certamen Miss Venezuela.

.- Margarita Rosa De Francisco regresa a la actuación en la versión de la novela brasilera ‘Amores Robados’, que produce Telemundo entre Colombia y Miami.

.- Habrá película de ‘Downton Abbey’, los actores de la serie han confirmado que se reencontrarán para llevar la historia al cine. ¡Excelente!

.- Nickelodeon anunció que saldrán al aire 26 episodios nuevos de la exitosa serie infantil ‘Rugrats’, la cual además tendrá un nueva película en versión live-action.

.- La actriz venezolana Erika Santiago adicionó para ‘Nuestra Belleza Latina 2018’, aún no se sabe si fue seleccionada.

.- 26 años después de su primera emisión, Venevisión está trasmitiendo ‘Cara Sucia’ con Sonya Smith y Guillermo Dávila, de lunes a viernes a las 11 de la noche, en un espacio que han llamado ‘Amantes de Novela’.

.- Televisa arrancó la producción de una nueva temporada de ‘La Voz México’, en la conducción está la venezolana Lele Pons, y como coaches figuran la brasileña Anitta, Maluma, Carlos Rivera y Natalia Jiménez.

.- El 29 de julio arranca ‘Mira quién baila’ en México, entre los concursantes están el actor venezolano Emmanuel Palomares, las actrices Irina Baeva, Verónica Montes, Sara Corrales, el cantante Mike Bahía, entre otros.

.- Este domingo se entregan los Premios Juventud, este año la ceremonia será conducida por Manolo González (el hijo de Sofía Vergara), y Marielena Dávila (hija de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila). Entre las presentaciones musicales se encuentran Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Becky G, Maluma, Carlos Rivera, CNCO, Zion y Lennox, Sofía Reyes, Gente de Zona, Il Volo, Natti Natasha, Mau y Ricky, entre muchos otros,

De su boquita salió